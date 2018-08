Condenan robo a comedores comunitarios

Condenan robo de aparatos electrónicos y tanque de gas butano de dos comedores comunitarios ubicados uno en la colonia Almaguer y otro en Rancho Grande, por lo que piden reforzar los rondines policiales para evitar que se sigan dando este tipo de casos.

"En el caso del ubicado en la Almaguer, ahí además de que los ´amantes de lo ajeno´ quebraron cristales de ventana y dañaron la puerta, también se llevaron un frigobar así como otros aparatos eléctricos que se utilizan para la elaboración de los alimentos", informó Diana Amparo Lugo Oropeza, coordinadora del ramo en Tamaulipas con base en Reynosa.

LATROCINIOS. Diana Amparo Lugo Oropeza, de blusa blanca, lamentó los hechos ocurridos la semana pasada.

Los lamentables hechos, agregó, ocurrieron la semana pasada y ante ello ya se presentaron las denuncias ante autoridades mi nisteriales en contra de quien resulte responsables quienes merecen un castigo ejemplar.

Los comedores comunitarios sirven para dar de desayunar, almorzar y comer a personas de escasos recursos económicos de la ciudad y ahora resulta que gente desconocida nos está perjudicando con sus negativas acciones, siguió diciendo.

Dijo esperar que ya no sigan ocurriendo esa clase de situaciones con las que se dificulta la misión que tienen las instalaciones y quienes apoyan con su trabajo sin cobro alguno de salario, en bien de quienes no tienen para ir a un restaurante o a una taquera porque lo que tienen no les alcanza para pagar, pero sí tienen la opción de acudir a un comedor donde se les apoya con comida caliente.