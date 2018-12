Condenan a el Caníbal de Tecámac por matar a su familia

Estado de México, México.

Derivado de la última audiencia celebrada ayer por la tarde en los juzgados estatales de Ecatepec, José de Jesús fue condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel y pagar un millón 330 mil 701 pesos por reparación de daño a la familia de Esther Alicia, quien era esposa del ex agente.



De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la jueza encargada del caso le fijó una multa 441 mil 800 pesos, más el pago de reparación de daño, y sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.



El 7 de enero de este año, José de Jesús fue detenido al interior de su casa en la Colonia Héroes de Tecámac, en el Municipio que lleva el mismo nombre, ante la denuncia de sus familiares que no tuvieron contacto con Esther y sus hijas después de la celebración de Fin de Año.



Según los testimonios durante el juicio, la madre del ex agente avisó a los familiares de Esther, ya que José de Jesús evadía las llamadas y aseguraba que la mujer se había ido de la casa llevándose a sus hijas, sin embargo, según las indagatorias de la Fiscalía, el hombre acuchilló a Esther y asfixió a las dos niñas de 5 y un año de edad.



Luego, descuartizó los cuerpos y fue detenido cuando pretendía prenderles fuego para deshacerse de la evidencia.



"Cabe mencionar que esta es la segunda sentencia de prisión vitalicia por feminicidio que consigue la Fiscalía de Justicia mexiquense en este 2018; la primera fue obtenida en marzo pasado en contra de Fernando González García, quien asesinó a dos mujeres en el Municipio de Naucalpan, en septiembre del año 2016", dijo la Fiscalía.