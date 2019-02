Condenan a acosador de Taylor Swift

Cd. de México.

Roger Alvarado, de 22 años, fue sentenciado este martes en el Tribunal Penal de Manhattan por irrumpir en la casa de Nueva York de la cantante.



El fanático fue captado por un vecino de la intérprete de "Shake It Off" cuando entró al inmueble a través de una ventana.



Tras el reporte del vecino, el 20 de abril pasado, los policías capturaron a Alvarado, mientras dormía en la cama de la cantante. Swift aún no se había mudado a su propiedad, de valor de 18 millones de dólares.



De acuerdo con la policía Alvarado también había usado la ducha de la estrella.



Una vez cumplida su sentencia, el acusado deberá terminar un programa de salud mental en Florida.