Concluirá ciclo virtual; no hay fecha de regreso

La instrucción de las autoridades es que los programas educativos se mantengan en casa, priorizando la sana distancia, aislamiento y trabajo virtual, al menos durante lo que resta del ciclo 2020-2021. "No tenemos instrucciones para que el método presencial se retome, hay que dejarlo en claro, todos los procesos deben seguir desde el web, en línea, incluyendo las evaluaciones finales, aunque ya estén vacunados los maestros, el tema es, no regresar todavía".

En Reynosa existen al menos 153 mil estudiantes de nivel básico bajo el esquema de clases virtuales, en donde el docente a través de equipo de computo, televisión o aplicaciones de mensajería brinda actividades educativas, eliminado así, el tradicional contacto.

El traer la vacuna al magisterio de Reynosa del 20 al 27 de abril, fue parte de una estrategia federal con la que se pretende retomar a un corto plazo los métodos de educación presencial.

Pero Aparicio Hernández reconoció que no todos acudieron a aplicarse el antídoto. "La aplicación de la vacuna no fue algo obligatoria, ni condicionante, fue parte de una invitación a los docentes, para dar cumplimiento a una petición que el mismo gremio hizo, aún así, sabemos que no todos fueron y esta bien, no tenemos conocimiento de que esto vaya a afectarles".

Destacó que las cifras oficiales indican que al menos 15 mil 435 maestros respondieron de forma favorable a la campaña de vacunación.