Con o sin público está lista la LMB

Para este año, la liga de verano tendrá el control absoluto, y serán ellos quienes realicen las negociaciones con las televisoras, procurando una mayor cobertura de todos los equipos.

De las grandes transiciones que hemos hecho y auguro mucho éxito en lo que estamos planeando para la parte de transmisión de televisión. Antes la hacían cada uno de los equipos, ya sea con televisoras del gobierno, con privadas, era una mezcla de todo.

"Una de las decisiones que hemos tomado es la homologación de la transmisión, es decir, tenemos una sola productora de televisión para todos los juegos de todos los equipos, eso nos va a dar un nivel de contenido homogéneo, de producto de calidad, una producción estandarizada a 12 cámaras en todos los estadios, con los mismos tipos de lentes, los mismos tipos de ángulos, eso va a ser un cambio significativo.

"Por otro lado, los derechos de televisión que ahora los traemos nosotros como Liga, nosotros somos quienes estamos negociando los derechos y ya tenemos acuerdos con varias televisoras, prácticamente va a ser 8 veces más grande la distribución de contenidos que vamos a tener en la Liga en 2021, va a aumentar el impacto y el valor de cada patrocinil. Va a tener una valoración distinta a nivel local y nacional", explicó Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la LMB en entrevista con CANCHA.

El aumentar el número de espectadores, pasando de los 5 a los 35 millones, también es uno de los objetivos de De la Vega y su equipo, además de sacarle más provecho a las redes sociales, que también se han convertido en el canal de comunicación predilecto con los fans.

"Yo estimo que estemos por arriba de las 7 u 8 cadenas de televisión que transmitan el beisbol en el País y acuerdos que tenemos para la distribución de la señal de televisión en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en Asia.

"No estamos peleados en seguir en redes sociales, creo que tenemos que capitalizar de mejor manera, se podrá tener a Facebook, a Twitter, creo que la Liga debe de tener una sinergia en cuestión de contenido como una forma de consumo más rápido para la gente", sentencia.

Por lo pronto, el 20 de mayo se mantiene como la fecha inaugural de la campaña 2021 de la LMB.

NO HABRÁ BURBUJA

La Liga Mexicana de Beisbol no operará bajo una burbuja, sin embargo, se tomarán medias sanitarias estrictas para evitar brotes de contagios de Covid-19 en las novenas.

En la pretemporada, temporada regular y playoffs, peloteros, cuerpo técnico, staff y ampáyers serán sometidos a distintas pruebas y deberán someterse a un esquema de trabajo en el que se contemplan viajes cortos y una sola ruta: del parque al hotel y viceversa.

"Estamos planeando que prácticamente todos los juegos se lleven entre zonas (Zona Norte y Sur) para no tener viajes tan largos, no quiere decir que no existan pero hay mucho menos de los que hubiera en una temporada normal y eso permite tener mayor control, que sean en autobús en lugar de avión.

"Y por el lado de los aficionados si hay un protocolo puntual de cómo los tenemos que acomodar, hemos aprendido de lo que han hecho las Ligas internacionales, de cómo han funcionado, no estamos pensando en tener algo como lo de la NBA de una burbuja, no, lo que estamos pensando es en tener un control de acceso, de ubicación con la sana distancia, cubrebocas, un sin fin de medidas para que la gente se sienta segura", aseguró De la Vega.

En caso de presentarse algunos casos positivos a mitad de la campaña, como sucedió en la Liga Mexicana del Pacífico, suspender por 15 días el torneo no es la primera opción.

"No te puedo decir si vamos a parar o no, claramente si hay un brote de contagio en algún momento tomaremos medidas. Lo que hemos hecho nosotros es tomar decisiones deportivas como ampliar el roster, que los equipos tengan la posibilidad de que si algunos jugadores salen positivos de Covid-19 que tengan en la lista de reserva a más peloteros y no parar la Liga", sentenció.