Con Monterrey tatuado en la piel

Aún sin ponerse la camisa del Monterrey, el volante paraguayo dijo que estaba dolido por ese descalabro y que buscaría ayudar a lograr títulos... ya cumplió, pero va más.

Amante de las carnes asadas, del Cerro de La Silla, el cual tiene tatuado en un brazo, con casa comprada para quedarse a vivir aquí y hasta fan de la música de Bronco, Los Mier y Liberación, Celso ya es regio y está feliz.

— Renovaste por dos años más. ¿ya eres un regio más?

"Ya, imagínate cinco años, mi familia también está muy feliz, yo me siento como en casa, qué te puedo decir más, yo estoy encantado con el club, con la Ciudad, con la gente, con todo, entonces, me siento un regio más".

— Carnes asadas, música grupera y Rayado...

"Me gusta más la música grupera porque también en Paraguay sonaba mucho por eso es de que la conozco. No es que vine a conocerlos aquí, pero como son de Monterrey, Liberación, Bronco, Los Mier, son de Monterrey, entonces ¡put... madre!, vine al lugar correcto, por eso y muchas cosas es que me encanta la Ciudad".

— ¿Qué sientes de que la afición pedía tu renovación?

"Creo que cualquier jugador se pondría muy feliz viendo cómo la gente le pide a uno que se quede, yo la verdad que no sabía, (que la gente lo pedía), pero yo siempre les decía a ustedes que yo sí me quería quedar".

— Y Aguirre también te pidió...

"El voto de confianza del ´Profe´ fue fundamental. Hace poco tuve una plática con él y se lo he dicho que me sentía muy agradecido con él por darme ese voto de confianza. Me siento pleno, como si soy nuevo, hay que meterle chingazos".

— ¿Van por Liga y Concacaf?

"Hay mucha calidad, esperemos que los refuerzos se puedan acoplar al equipo muy pronto y que esto pueda explotar al cien, hasta la cima y podamos levantar copas".

— ¿Te gustaría ser capitán?

"Estoy muy feliz, pero realmente yo no busco ser capitán, si me toca, claro, bienvenido y con toda la responsabilidad que se merece la institución, pero en lo personal lo que yo me considero o lo que yo busco es aportar buen juego".