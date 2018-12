CON EL ´BEIS´ EN LA SANGRE

Guadalajara, Jalisco

A Sergio Romo no le pueden decir que no puede hacer algo porque te demostrará que es capaz de realizar eso y más.

Como cuando a los 4 años no creían que podía atrapar elevados. Ese empuje lo llevó a convertirse en ganador de tres anillos de Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco.

Francisco Romo, su padre, recuerda que a los 2 años se enseñó a decir que quería ir al baño para poder acompañarlo a sus juegos dominicales en Mexicali.

Los Romo traen el beisbol en la sangre. Don Evaristo, papá de Frank y abuelo de Sergio, jugó a la pelota y era fanático de los Dodgers y de los Charros, por eso "El Mechón" ha jugado con ambos equipos. Hermanos, tíos, primos y sobrinos también practican este deporte.

"A los 2 años cachaba conmigo en la sala, le compré su guante de León, Guanajuato, que le quedaba justo a su medida. Un tío de Jalos era troquero y viajaba de León a Ensenada y se lo encargué. Ese guante todavía lo tiene, lo usó en un juego en su última temporada de colegial", platicó Don Francisco.

"Cachábamos en la sala, hoyos en la pared, los vecinos estaban hartos de mí porque andaba con la bola de tenis, iba a romper ventanas y todo eso. En casa siempre hubo mucho beisbol, mi mamá jugó softbol, mis hermanos y primos jugamos a la pelota, está en nuestra sangre", agregó Sergio.

Francisco dice que era buen bate y que lo usaban poco de pítcher porque era shortstop y tercera base. En el lineup aparecía como tercero o quinto tolete.

Jugó Nacionales de beisbol y softbol con Baja California. Algo que Sergio no pudo.

"No lo dejaban jugar en los Nacionales porque era pocho y me preguntaba por qué no lo dejaban jugar y le decía que eran reglas, pero cuando lo invitaron a jugar con México (Clásico Mundial) fue una tremenda alegría para él. En homenaje a mi papá (Evaristo) jugó con los Dodgers y vino a jugar con los Charros", comentó.

BRILLANTE. En su paso por Grandes Ligas Sergio Romo es ganador de tres anillos de Serie Mundial con Gigantes de San Francisco.

Don Francisco, ¿Por qué Sergio ha logrado tanto?

Mucha gente dudaba de él, le decían que no tenía el tamaño (físico), que no era bueno y todo el tiempo si a él le dices algo de que no puede hacerlo, hace más y te demuestra que sí puede y le he dicho que tiene que agradecer tanto la gente que dudaba de él como los que lo apoyaban porque sin ellos no iba a tener ese empuje y mire lo que ha hecho mi hijo gracias a Dios.

¿Cómo le hicieron para que no perdiera el piso?

"Cuando tenía 9 años lo escuché decir que él era el mejor jugador del equipo y lo puse en duda porque le pregunté qué había dicho y volteó porque pensó que no lo estaba oyendo, le estaba diciendo a los otros chamacos detrás del dugout que era el mejor y le pregunté que si yo o el coach Roberts habíamos dicho que era el mejor y me dijo que los otros jugadores estaban diciendo eso, 'pues deja que ellos y que la gente que te vea jugar diga eso, nunca digas que eres el mejor, demuéstralo en el campo".

Don Frank trabajó 16 años en la Navy (Armada o Marina de los Estados Unidos) y ahora es mecánico en generación, trabaja con turbinas, generadores y pompas en plantas de electricidad. Acompañó a su hijo en la entrega del Bobblehead durante la serie ante los Naranjeros.

Francisco ve cómo Sergio reparte autógrafos y se toma fotos con los aficionados, incluso 40 minutos después de terminado un juego y de lanzar en la novena entrada. No se le separa, como en su momento él lo hacía cuando iban a los juegos dominicales en Mexicali.

Sergio, ¿cuál es el principal consejo que recuerdas de tu papá?

Que me divierta en el juego. Gracias a mi padre, a mi abuelo y a mi tata tengo el juego en mi corazón, ellos jugaban antes y me tocó verlos. Ellos hicieron que corriera, que agarrara elevados, eso era todos los días. He logrado mucho en este juego y sólo puedo darles las gracias a ellos, fueron mis ejemplos.

¿Después de 3 Series Mundiales ganadas, se acercó para tratar de que no se te subiera la fama?

Muchos conocen la historia de mi papá y de mis abuelos, todo se lo ganaron, nadie los dio nada y siempre se mantenían igual, agradecidos con todo lo que les llegaba y mi padre también fue jugador, no fue profesional, pero lo miraba cada domingo y hasta ellos (compañeros) le decían que era bueno y él seguía igual, muy agradecido, no era presumido ni creído.