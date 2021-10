Comprometido con la actuación

En lo que ha sido su debut como actor, Sebastián Yatra ha demostrado que un artista así sea de renombre, debe tener el mismo ímpetu en otras áreas. Eso dice Manolo Caro, quien lo acaba de dirigir en la serie "Érase una vez... pero ya no", dijo que el intérprete colombiano de "Robarte un beso" y "No me llames" siempre mostró compromiso como si fuera nuevo.

"Más allá de actor, me dio gusto encontrar en una nueva generación que hay un compromiso y preparación que después pareciera se va perdiendo el rigor en la profesión, pero él es un ejemplo de que se puede.