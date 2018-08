Complica neumonía salud de enferma con Alzheimer

Río Bravo, Tam.- María Isabel Jaramillo Rodríguez, la mujer de 84 años de edad, que padece Alzheimer desde el año del 2005, se encuentra muy enferma, su estado de salud es delicado, le han diagnosticado una fuerte neumonía y está internada en el Hospital General de esta ciudad en la cama número 10. Sus familiares se sienten muy preocupados por ella, pues le han diagnosticado también que tiene un pulmón muy dañado.

Al respecto la señora María de Jesús Grimaldo, hija de doña María, comenta:

"Pedimos a todos de sus oraciones, mi madre no se encuentra bien, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para brindarle una mejor calidad de vida, pero sus defensas ya no responden como antes", expresó.

Doña María debido al Alzheimer, no se mueve, no habla, no reconoce a nadie, la tienen que alimentar por medio de una jeringa y con la neumonía todo se le está complicando, ella necesita de tu ayuda. Para información de como puedes apoyar a Doña María Isabel, puedes llamar al celular 8993-33-44-27.