Complica Hacienda deducciones

Según el Proyecto de Decreto de la miscelánea fiscal, la propuesta se hace tras detectarse abusos en la deducción de créditos incobrables bajo el argumento de que no es posible recuperar el monto, pero que se ha advertido que no siempre agotan los medios legales para su cobro.

"Imagínese cuánto lleva un juicio, dos años por lo general. Ahora yo vendí algo en 2019, hubo pandemia, no me pagaron, presentaba mi demanda y, mientras, deducía fiscalmente la cuenta incobrable. Ahora me dicen: 'tienes que demandar, hacer gasto ante un abogado y tienes que esperar'", explicó Tavares.

Para Mario Barrera, abogado fiscalista socio de Holland & Knight, esta medida se implementará en un contexto económico en el que hay un elevado incumplimiento de pagos, por lo que afectará a empresas que necesitan flujo para operar.

Otra de las propuestas de Hacienda es ampliar las situaciones en las que la autoridad fiscal puede restringir temporalmente el certificado de sello digital de una empresa, alertó Tavares.