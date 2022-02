Compartirán créditos Adam Driver y Penélope Cruz

Ciudad de México.- El cineasta Michael Mann (Enemigos Públicos, Fuego contra Fuego) eligió a Adam Driver (Historia de un Matrimonio) y a Penélope Cruz (Madres Paralelas) como Enzo y Laura Ferrari, y a Shailene Woodley (Big Little Lies) como Lina Lardi, en su muy esperada película Ferrari, informó Deadline.

Mann dirigirá a partir de un guión escrito por Troy Kennedy Martin (La Estafa Maestra) y Mann basado en el libro de Brock Yates Enzo Ferrari "The Man and the Machine". La película será biográfica sobre el magnate de carreras.