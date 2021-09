Comparte secretos en el adiós a Gabo

El cineasta Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha, presenta un retrato honesto y conmovedor sobre los últimos días de sus padres en "Gabo y Mercedes: Una despedida".

La crónica, publicada en español por Penguin Random House (y en inglés por HarperVia bajo el título de "A Farewell to Gabo and Mercedes: A Son´s Memoir"), es una especie de cierre emocional que los lectores de García Márquez quizá no habían pedido, pero se darán cuenta que necesitaban.