Comparte cancha con las mejores

El mexicano Patricio Zarazúa entrena día a día con las más destacadas tenistas y doblistas del mundo en el AKRON WTA Finals.

El entrenador y hermano de Renata Zarazúa fue elegido como compañero de prácticas de las jugadoras que compiten en Guadalajara, compartiendo cancha, entre otras, con la ex número uno del mundo, Karolina Pliskova.

Su labor es adecuarse a las necesidades de las deportistas e incluso conocer el estilo de juego de sus rivales para pelotear con ellas.

"No me lo esperaba, me invitó el director del torneo (Gustavo Santoscoy) y necesitas tener mucho físico y estar dispuesto a pasar horas en las canchas. Es una experiencia increíble y la estoy disfrutando mucho. Ésta es mi segunda experiencia; la primera fue en el Abierto de Monterrey 2018.

"Es una buena oportunidad para aprender de las mejores tenistas del mundo. Entrenar con Pliskova es diferente, es una jugadora que tiene mucha fuerza", contó Zarazúa en entrevista con CANCHA.

El orden de juego lo conoce una noche antes y tiene que estar disponible para pasar muchas horas en la pista.

"Ellas te piden por el estilo de juego, depende de lo que les guste a ellas y si les gustó, te vuelven a pedir. Tenemos que estar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, siempre tenemos que estar disponibles. Lo más que hice un día fueron cuatro entrenamientos", detalló.

Las largas jornadas requieren que se alimente bien y descanse, pues la altura también ha sido un factor. Y entender la presión que viven las jugadoras es importante para hacer una mejor mancuerna.

"Es normal que estén presionadas por las condiciones, son muy amables todas, siempre te piden las cosas por favor y siempre dan las gracias, incluso están dispuestas a tomarse una foto", platicó Zarazúa.

Esta edición del AKRON WTA Finals es histórica, ya que por primera vez una mexicana participa en el torneo, con la presencia de Giuliana Olmos en los dobles.

Al entrenador lo ha sorprendido la amabilidad de figuras como Katerina Siniakova.