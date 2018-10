´Compadrazgo y nepotismo hundió al PRI´

El compadrazgo y el nepotismo hundió al PRI en los comicios federales pasados y si continúa aplicando las mismas estrategias al momento de decidir quiénes serán los abanderados a un puesto de elección popular, no habrá cambio alguno.

"Ya para el año entrante habrá elecciones locales y ya quienes dirigen el partido tanto en Reynosa así como en el estado deben sentar cabeza y no proponer a personas ambiciosas que únicamente pretenden ser abanderados porque quieren amasar fortuna, no porque quieren trabajar por el pueblo", dijo Marcial Zermeño Hernández, líder del Sindicato de Yeseros cetemistas.

Lamentó que su partido al que ha pertenecido por varias décadas, haya abandonado las causas nobles y por el contrario, se inclinaron por el bienestar de los políticos millonarios olvidándose del proletariado, de quienes por muchos años hemos venido haciendo talacha hacia el interior del tricolor sin que nos hayan tomado en cuenta más que para trabajar y trabajar, agregó.

En el Partido Revolucionario Institucional en la ciudad no se reconoce el trabajo de los demás miembros, solamente los de parientes y ahijados.

Para las próximas elecciones deberán voltear la mirada a quienes han hecho política interna desde hace más de 30 años y no por el hecho de no contar con padrinos poderosos, no podemos ocupar un puesto de elección popular. Nosotros también tenemos ese derecho, terminó diciendo.

"Si continúan aplicando el amiguísimo y el compadrazgo, las cosas seguirán igual como hasta ahora", advirtió Zermeño Hernández.