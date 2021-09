¡Como de 24!

¿Creen que el reinado de Tom Brady en la NFL llega a su fin ahora que tiene 44 años de edad? ¡Pues no!

El quarterback de los Bucaneros de Tampa Bay aseguró estar bien de salud y que incluso puede lanzar como en sus mejores tiempos.

"Todavía puedo lanzar el ovoide como si tuviera 24", dijo el jugador de 44 años al Tampa Bay Times.

Brady contó que jugó 13 temporadas con una manga en la rodilla, pero ahora se la quitó y se siente libre.

"Es bueno para mí sentir que puedo moverme libremente. Tuve una manga para la rodilla durante 13 años. Sólo ese poco de compresión evita que un tendón funcione correctamente. Intentas comprimir la rodilla para mantenerla más estable, pero luego también estás comprimiendo el cuadríceps", dijo.

El mariscal de campo, que el primer partido del 2008 se rompió el ligamento cruzado anterior, jugó la temporada pasada con una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, pero aún así ganó el Super Bowl con los Bucaneros.

"Esta es la primera vez que he podido correr y no pensar en ello. No voy a convertirme en Michael Vick, pero al menos no voy a estar súper restringido", declaró.

PANDEMIA LO CAMBIÓ TODO

A un día del arranque de la temporada 2021-22 de la NFL, Tom Brady, quarterback de los Bucaneros de Tampa Bay, habló sobre el peligro que corren al volver a jugar en medio de la pandemia.

El quarterback contó que dio positivo al coronavirus en febrero pasado, unos días después del desfile en lanchas del equipo por el título. No se ha revelado si se contagió ahí.

"Creo que estamos en más riesgo este año del que tuvimos el año pasado. Sólo tienes que ver las cosas diferentes que estamos haciendo. Definitivamente el riesgo subió para todos", afirmó Brady, quien sabe que el virus puede atacar a cualquiera y que todos en la Liga corren el riesgo de contagiarse.

"Esperemos que podamos pasar por ello de la mejor manera. Todos los equipos tienen que lidiar de la misma manera con esto. Sería decepcionante tener que perderme partidos porque sientes que has hecho todo bien, pero esta es nuestra realidad".

Brady entra a su temporada 22 en la NFL y, a pesar de ser el primer jugador de más edad (44 años) en iniciar una campaña, sin ser un pateador, aún le provoca angustia el arranque de una nueva aventura deportiva.

"Creo que más que mariposas en el estómago, estamos ansiosos, pues le dedicas mucho tiempo a esto y emocionalmente estás en un nivel muy alto y estás muy concentrado", afirmó el mariscal de campo, quien posee siete anillos de Súper Tazón.