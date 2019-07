Comenzaría Pemex a liberar prestaciones

Por ejemplo mencionan que partir del 24 de julio se liberan Préstamos Administrativos, hipotecarios y pago de becas, y a partir del primero de agosto se libera el Servicio Médico al cien por ciento así como médicos especialistas y medicamentos en su totalidad.

Igualmente esperan que se genere el respeto a la Revisión contractual CCTV todo sigue igual y con incremento al salario y a prestaciones para jubilados, transitorios y activos sindicalizados y de confianza (En el caso de los de confianza se suprime el bono mensual en todos los niveles excepto niveles 42 y 44 )

Se aclara que en el otorgamiento de estos beneficios no hubo representación sindical que no presuman con sombrero ajeno, porque incluso Carlos Romero Deschamps y abogados no tuvieron acceso a la junta general del director de Pemex.

Además a partir de septiembre se liberan al cien por ciento las fichas y bases definitivas (plantas) porque trabajo habrá en su totalidad en todo el sector petrolero en su totalidad y más en el sureste.