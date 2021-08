Combate la Aduana esclavitud moderna

En un momento dado de 2016, se estima que 40,3 millones de personas se encuentran en situación de esclavitud moderna, incluidos 24,9 millones en trabajos forzados y 15,4 millones en matrimonios forzados.

| Desde el aire, los agentes de la Patrulla Fronteriza combaten la trata de personas en sus distintas modalidades.

Significa que hay 5,4 víctimas de la esclavitud moderna por cada 1.000 personas en el mundo.

1 de cada 4 víctimas de la esclavitud moderna son niños.

De los 24,9 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso, 16 millones son explotadas en el sector privado, como el trabajo doméstico, la construcción o la agricultura; 4,8 millones de personas en explotación sexual forzada y 4 millones de personas en trabajos forzados impuestos por las autoridades estatales.

Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por el trabajo forzoso, y representan el 99% de las víctimas en la industria del sexo comercial y el 58% en otros sectores.

¿Qué es la trata de personas?

Aunque la definición legal de trata de personas es compleja, su significado simple no lo es. Ocurre cuando una persona es inducida por la fuerza, el fraude o la coacción a:

Trabajar bajo el control total o casi total de otra persona u organización (esclavitud o servidumbre involuntaria)

Obligado a pagar un préstamo trabajando en lugar de pagar dinero, durante un período de tiempo acordado o no claro (servidumbre por deudas) o incluso sin un acuerdo en cuanto al plazo (peonaje)

Realizar un acto sexual por dinero o cualquier cosa de valor (si es menor de 18 años, no se requiere fuerza, fraude o coerción)

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Aunque muchas personas piensan en el comercio sexual cuando piensan en la trata de personas, este delito también ocurre en situaciones laborales como:

Servidumbre doméstica

Trabajar en una fábrica parecida a una prisión

Trabajo agrícola migrante.

Además, con respecto a las situaciones laborales, el acuerdo inicial de viajar o realizar un trabajo no significa que el empleador pueda luego restringir la libertad de la víctima o usar la fuerza o amenazas para obtener el reembolso.

La trata de personas y el tráfico ilícito de personas están a veces, pero no siempre, vinculados, porque no todas las personas que son objeto de tráfico ilícito son objeto de trata y no se requiere el movimiento para que se produzca la trata.

"Fuerza, Fraude o Coacción"

Estos términos incluyen cualquier situación en la que una persona se vea obligada a hacer algo en contra de su voluntad, o en la que alguien que le esté mintiendo o reprimiendo la verdad lo engañe para que haga algo. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La fuerza puede ser activa y física o indirecta y psicológica (incluidas las amenazas). Este término incluye:

Coerción

Compulsión

Restricción

Restricción

La coerción se refiere a comportamientos que incluyen:

Amenazas de daño o restricción física

Tratar de hacer que una persona crea que si no hace algo, resultará en un daño grave o una restricción física para sí misma o para otra persona.

El abuso (o amenaza de abuso) de la ley o del proceso legal

El fraude se refiere a distorsionar intencionalmente la verdad para lograr que otra persona (que confía en esa versión de la verdad) renuncie a un derecho legal o renuncie a algo valioso que le pertenece.

Un crimen complejo

La trata de personas enreda a las víctimas en una red casi impenetrable, por varias razones:

Es posible que la víctima no se dé cuenta de que está encarcelada, porque la coacción es psicológica (puede que no sea física)

Las víctimas suelen estar empobrecidas y dependen económicamente de sus captores.

A menudo, el crimen tiene lugar a plena vista, por ejemplo. en un restaurante, lugar de trabajo o casa privada, y no es inmediatamente evidente para los observadores

Las víctimas pueden ser explotadas por motivos laborales, sexuales o ambos, especialmente en hogares privados.

Señales de trata de personas

A veces se dice que la trata de personas es un "crimen invisible", porque sus signos no siempre son obvios para el ojo inexperto. Sin embargo, hay algunos indicadores que pueden servir como aviso, especialmente cuando aparecen en combinación. Sospeche que algo anda mal si un individuo:

Carece de control de los documentos de identificación o de viaje.

Vive y trabaja en el mismo lugar

Carece de libertad de movimiento

Parece tener restricciones para socializar, asistir a servicios religiosos o comunicarse con la familia.

Parece haber sido privado de las necesidades básicas de la vida, como comida, agua, sueño o atención médica.

Muestra signos de haber sido abusado o agredido físicamente. Dichos signos van desde los más obvios, como huesos rotos, hasta los más sutiles, como marcas o tatuajes.

Parece sumiso o temeroso en presencia de otros.

Parece no controlar su horario

Parece carecer de planes concretos a corto o largo plazo.

Parece carecer de conocimiento sobre el lugar.

Parece salir con hombres mucho mayores, abusivos o controladores.

Una asociación gubernamental

Cuatro agencias ejecutivas del gobierno de EE. UU., Junto con organizaciones policiales estatales y locales, trabajan juntas y con organizaciones sin fines de lucro para combatir la trata de personas. Las principales agencias ejecutivas I=Incluyen:

Departamento de Seguridad Nacional, del cual la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

| Los agentes de la Patrulla Fronteriza mantienen la vigilancia en los puertos de entrada de la zona fronteriza con México.