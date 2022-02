´Colusión gobierno-crimen organizado en asesinatos´

"Lo que se ha documentado es que por un lado, este clima de violencia no se podría entender sin las omisiones del gobierno, y por el otro lado es claro que el presidente cometió un error al desestimar líneas de investigación, porque el clima no se explicaría sin la colusión entre crimen organizado y el gobierno, por eso no se debe desestimar ninguna línea de investigación en el asesinato de Margarito y de Lourdes", puntualizó el diputado naranja, quien apenas este miércoles presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigirle que emita una recomendación "para que cese el clima de hostigamiento y abuso de poder contra los periodistas".