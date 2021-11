Colombianos se refugian en Ecuador ante una paz inconclusa

BUCARAMANGA, Colombia — A cinco años de la firma de la paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las amenazas de grupos armados ilegales son una constante entre muchos colombianos, algunos de los cuales deciden huir con lo puesto para salvar la vida.

Las amenazas y persecuciones empezaron en octubre de 2020, cuenta Julio, cuyo nombre fue cambiado para proteger su integridad. Aunque se mudó varias veces de ciudad y denunció a las autoridades para protegerse dentro de Colombia, no logró escapar del asedio ni averiguar la identidad de los responsables. "Hubo intentos de asesinato, en un par de ocasiones intentaron atropellarme", dijo a The Associated Press. Meses después, sin dinero, huyó a Ecuador por vía aérea con un tiquete donado.