Colocan carteles en las ubicaciones de casillas

Río Bravo, Tam.- En todos y cada uno de los 7 municipios en donde se estará metiendo el voto ciudadano, están siendo colocados los 538 carteles en donde se orienta a los Tamaulipecos en este caso a los riobravenses, la ubicación de las casillas a donde deben acudir a emitir el sufragio el 1 de julio durante el proceso electoral.

Proporcionados los datos por el Instituto Nacional de Electores del 03 Distrito, señalan a detalle el lugar preciso en donde el ciudadano depende la situación geográfica en donde se ubique el domicilio, será la casilla a la que deberá acudir a emitir el voto.

Por lo pronto además sobre todo de los medios impresos que será en donde se den a conocer la ubicación de las casillas, también en el caso de los ciudadanos ya podrán localizar con toda anticipación en donde les tocará votar, para que a la hora del proceso electoral no vayan a salir que no fueron a votar sencillamente por que no sabían donde les tocó.

LUGARES. Casillas quedarán instaladas en las mismas instituciones educativas y domicilios de anteriores elecciones.