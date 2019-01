Coincidirán eclipse y Luna de sangre

Cd. de México.

Entre el 20 y 21 de enero, el cielo nocturno será escenario de un espectáculo astronómico poco común: un eclipse lunar total coincidirá con una Luna de sangre y una superluna, lo que podrá ser visto de principio a fin en el País.



En todo el continente americano y en parte de Europa y África también podrán observar el fenómeno.



El eclipse comenzará a las 21:35 horas (tiempo de México), cuando la sombra de la Tierra pase frente a la Luna bloqueando casi toda la luz del Sol, dijo Walter Freeman, profesor asistente en el Departamento de Física de la Universidad de Syracuse en Nueva York.



"Verán como si la Luna aparentemente fuera tragada de manera progresiva comenzando por la parte baja de la izquierda. Este proceso concluirá a las 11:40 pm (22:40 horas, tiempo de México), cuando la sombra de la Tierra cubrirá la superficie completa de la Luna; este es el comienzo de la 'totalidad'", puntualizó.



Esto durará hasta aproximadamente las 23:40 horas cuando, debido al movimiento de la sombra de la Tierra, la Luna será iluminada nuevamente de manera gradual por el Sol.



A las 00:45 horas del 21 de enero, la Luna será completamente visible de nuevo, indicó Freeman en un comunicado de la Universidad de Syracuse.



El profesor informó que para observar el eclipse no será necesario contar con ninguna precaución, pues la Luna nunca es lo suficientemente brillante y no lastima los ojos como lo hace el Sol.



En este espectáculo coincidirán la superluna, cuando el satélite se encuentra 10 por ciento más cerca de la Tierra, y la Luna de sangre, que sucede cuando ésta se encuentra en la parte más oscura de la sombra de la Tierra, lo que provoca que se vea de tono rojizo.



El eclipse lunar total y la Luna de sangre pueden confundirse, ya que en ambas se cubre el astro, pero en la segunda no se vuelve completamente invisible cuando es cubierta por la sombra de la Tierra, especificó Freeman.



"Un poco de luz solar será refractada por la atmósfera de la Tierra y alcanzará a la Luna, doblándose alrededor de los bordes de la Tierra. Esta pequeña cantidad de luz roja seguirá iluminando a la Luna lo suficiente para que nosotros la podamos ver. En lugar de ser brillante y blanca, la Luna será muy tenue y roja, 10 mil veces o más tenue que lo usual; las personas le llaman a esto 'Luna de sangre'", explicó.



Agregó que los eclipses lunares totales suceden poco menos de una vez al año cuando la Luna se encuentra en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol.



"Sin embargo, la órbita de la Luna está un poco inclinada en comparación a la Tierra, por lo que usualmente cuando es Luna llena la sombra de la Tierra pasa un poco por encima o por debajo de ella. Es por ello que no tenemos un eclipse lunar cada mes", señaló.



El próximo eclipse lunar parcial visible en el País será el 26 de mayo de 2021, y el siguiente lunar total sucederá el 15 de mayo de 2022.