Clasifica Linda Ochoa como líder en Mundial de Tiro con Arco

Cd. de México.

La arquera tapatía inició la ronda por arriba del casillero 30, pero sacó a flote la experiencia no sólo para remontar posiciones sino para marcar 701 puntos, que representan la cuarta ocasión que supera la barrera de las 700 unidades.



La segunda mejor tricolor fue Brenda Merino, en el 29, con 686 unidades y Fernanda Zepeda, 32, con 685 puntos.



Estos resultados colocaron al equipo en la segunda posición.



"Generalmente me va mejor en clasificatorias que en rondas, pero para este torneo lo planeamos diferente para enfocarnos en rondas que es donde se define todo, ahorita no hay nada escrito. Empecé un poco floja pero me dije 'creo que hay que echarle gasolina', y me puse las pilas y fui subiendo subiendo y clasifiqué en primero y bienvenido", expuso Ochoa.



En contraste, el equipo varonil compuesto de Julio Fierro, Rodolfo González y Miguel Espinosa quedó eliminado al no superar el corte, pues sólo los 16 mejores calificaban y ellos terminaron 17, a siete puntos del último conjunto que pasaba a la siguiente fase.





En individual, González fue el más destacado al colocarse en el lugar 49, Fierro 59 y Espinosa 63.



Por la tarde se desarrollará la clasificatoria en arco recurvo donde verán acción Juan René serrano, Luis Álvarez y Ernesto Boardman.