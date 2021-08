Cine en tu casa

I T´S A SIN

It´s a Sin es una miniserie de cinco episodios que explora la vida de un grupo de amigos en Londres, durante la década de los años 80, cuyas vidas se transformas para siempre por la aparición de la pandemia del sida.

Creada por Russell T. Davies, creativo responsable de series como Queer as Folk, Torchwood, A Very English Scandal y Dr. Who, entre otras, ofrece una mirada vigente y enérgica de un problema de salud que tuvo trágicos resultados a causa de los prejuicios y la intolerancia social.

Arranca con un tono ligero, casi de comedia, que vuelve entrañables a todos los personajes, gracias a un excelente trabajo actoral.

El guion muestra de manera precisa las problemáticas familiares y socioeconómicas que los obligan a buscar una vida independiente en la capital británica.

Poco a poco, a medida que se dan los primeros contagios, el clima de tensión aumenta y la serie retrata el ambiente angustioso, doloroso y desesperanzado que provocaba el solo diagnóstico de la enfermedad, que significaba una sentencia de muerte.

ETERNA JUVENTUD

Sigue la tradición de los filmes familiares que los Estudios Disney realizaban en los 60 y 70. Basada en la novela de Natalie Babbitt, la cinta cuenta la historia de una adolescente llamada Winnie Foster, quien a principios del siglo pasado se escapa de su estricta vida familiar y conoce a la familia Tuck, que vive en el bosque de manera misteriosa. Ella debe tomar la decisión de elegir entre compartir el secreto de la eterna juventud con la familia Tuck o regresar a su vida anterior con un entendimiento mejor de su destino y la manera en que debe vivirlo. Con esta simple premisa el director Jay Russell cuenta una historia sencilla, bien actuada y producida. La cinta plantea la difícil decisión de aceptar vivir para siempre y jamás envejecer o, en lugar de esto, vivir lo más que se pueda al máximo, aprovechando cada día.

Los padres del bosque son interpretados por los ganadores del Óscar William Hurt (El Beso de la Mujer Araña) y Sissy Spacek (La Hija del Minero). Es una historia sencilla que puede disfrutar toda la familia.

LA FUERZA DEL CARIÑO

Cubre la relación a lo largo de los años entre una madre y su hija en las buenas y en las malas.

Aurora es una viuda estricta que choca regularmente con su hija Emma. Pero debajo de los conflictos que puedan tener, existe una relación de complicidad que les permite compartir lo que pasa en sus vidas amorosas y que tendrán que poner a prueba. Shirley MacLaine y Debra Winger tienen muchísima química como madre e hija respectivamente, pese a que se dice que en el rodaje las cosas fueron diferentes. Por su parte Jack Nicholson es adorable como el astronauta que llega a vivir a un lado de la casa de Aurora. El director y guionista James L. Brooks sabe mezclar comedia y drama de manera magistral y la cinta tiene mucho corazón.

Basada en la novela de Larry McMurtry, fue un tremendo éxito de taquilla a principios de los 80 y se llevó cinco premios Óscar: Película, Director y Guion para Brooks, Actriz para MacLaine y Actor de Reparto para Nicholson. Un clásico moderno que sigue vigente.