Cimbra a Secundaria 4 un conflicto sindical

El Man~ana / Staff

Por lo menos una doce- na de carteles fueron colocados ayer sobre las

puertas de la Secundaria 4 de Reynosa Marte R. Go´mez, como parte de un conflicto entre personal sindicalizado y directivos.

Entre los textos se lei´an frases como "No al acoso laboral", "No a la corrupcio´n", "No queremos al Director", "No son los duen~os de la escuela", "Necesitamos atencio´n" en referencia a su descontento.

De acuerdo con el Secretario General del Sindicato de docentes en el plantel, Gerardo Padro´n las mantas permanecera´n por tiempo indefinido.

"Hay dos personas que necesitamos se vayan de la escuela, el director Fernando Galindo y la subdirectora Bertha Garci´a, porque esta´n manejando muy mal las cosas no rinden cuentas, son problema´ticos, les falta capacidad para sus cargos", externo´.

La manifestacio´n arranco´ ayer por la man~ana y en ella tambie´n se prohibio´ el ingreso del director y la subdirectora, aunque las mantas no tienen tiempo de permanencia, Padro´n insistio´ en que el objetivo no es afectar el regreso a clases, sino evidenciar lo que ocurre dentro de las aulas.

De forma extraoficial se habi´a indicado que el pro´ximo lunes 26 de agosto, el gobernador del Estado Francisco Garci´a Cabeza de Vaca estari´a en Reynosa para dar en este plantel el arranque al pro´ximo ciclo escolar.





"Quisimos tambie´n hacerlo previo a este momento para que el gobernador se enterara de las cosas tan graves que pasan en la escuela", indico´.

Los conflictos entre magis- terio y directivos han sido evi- denciados ante otros organis- mos como la Comisio´n de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) y la Secretari´a de Educacio´n.