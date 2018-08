Cierran secundaria al faltar 2 maestros

Cruillas, Tam.

Padres de familia de la Escuela Secundaria General "Juan José de la Garza", ayer cerraron las instalaciones como una medida de presión para exigirle a la Secretaría de Educación en Tamaulipas la asignación de dos maestros y un director.

El plantel educativo se localiza en las márgenes de la cabecera municipal del municipio de Cruillas, Tamaulipas. Los padres de familia inconformes señalaron que desde hace dos años se ha estado pidiendo el recurso humano para que atienda las clases de ciencias naturales y ciencias sociales, además de un director.

En la Escuela Secundaria General "Juan José de la Garza", cursan sus estudios 64 estudiantes en los tres grados, quienes no están recibiendo la preparación académica correspondiente debido a la falta de personal docente. Los inconformes señalaron que la Secretaría de Educación en Tamaulipas no tiene interés en brindar una solución porque simplemente no les importa el desarrollo de los estudiantes, ya hemos hablado en varias ocasiones, conocen bien el caso y no le dan una solución definitiva.

Agregaron que desde hace dos años el profesor Edgar Gerardo Garza Briones, está cubriendo de manera interina la dirección del plantel, quien hace lo que puede con los recursos que cuenta.