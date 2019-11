Cierran represa grupos afines a Evo Morales

Un grupo de personas marcharon desde el sur hacia el centro con el objetivo de desbloquear diferentes puntos exigiendo su "derecho al trabajo", según reporta el diario Los Tiempos.



Se realizaron también movilizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que respaldan al Presidente Evo Morales.



Grupos comunales ligados al partido oficialista cerraron las válvulas de agua del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa) que provee de agua a varias regiones de Cochabamba, donde se han intensificados los conflictos postelectorales.



El gerente de Semapa, Luis Prudencio, explicó que los comunarios, como se conoce en Bolivia a los comunales, cerraron la represa que surte de agua a los distritos 1 y 2 de la zona norte de Cochabamba, pero afirmó que se trabaja para que no falte el servicio a las comunidades, aunque sin precisar cifras de cuántas personas podrían resultar afectadas.



El directivo anunció que la empresa está tomando previsiones para evitar escasez de agua potable en la ciudad y anunció que en breve será implementado un plan de redistribución del líquido, reportó el periódico La Opinión.



En tanto, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se distanció del opositor Carlos Mesa y dijo que luchará por el voto del pueblo y no por el de un candidato, según reporta el medio El Deber.



"Nos dimos cuenta que estábamos apoyando a una persona que buscaba su propio interés", acusó Camacho.



Según Camacho, Mesa le pidió que aceptara la auditoría de la Organización de los Estados Americanos, la cual revisa las elecciones que vieron como ganador al Presidente Evo Morales por encima del propio Mesa.



Mesa dijo en Twitter que no comentaría sobre las declaraciones de Camacho, porque sólo beneficiaría a Evo Morales.