Cierran puerta a Salmerón

El analista político y miembro de la Academia Panameña de la Lengua fue invitado para comentar la designación del historiador Pedro Salmerón, que ha sido propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ser el nuevo embajador de México en Panamá y que ha generado -desde el primer día- cuestionamientos por las acusaciones de acoso sexual por parte de varias mujeres que fueron sus estudiantes.

El ex canciller y abogado señaló que cuando la ministra Erika Mouynes dijo que "ya el gobierno de México tenía la posición de Panamá, yo entendí que era de que ´preferiríamos de que no fuera enviado a Panamá el señor Salmerón´".

Ritter afirmó que el procedimiento diplomático es que el gobierno que enviará a un diplomático, antes de nombrar a una persona, tiene que consultarlo con el gobierno donde va a ser acreditado, es decir, que en este caso, el gobierno de México, ya sea de una manera informal o formal y directa solicitando el beneplácito, "debe tener la aquiescencia del país donde va a estar".

En la entrevista, donde también estuvo invitada la ex diputada y analista mexicana Martha Tagle, el ex canciller señaló: "Es evidente que aquí hubo quizás una filtración o un error de protocolo porque el presidente López Obrador anunció el nombramiento antes de que Panamá hubiera dado su consentimiento, y Panamá no ha dado el consentimiento y creo que no lo va a dar".

Dijo Ritter que ese es un requisito indispensable para que Pedro Salmerón pueda ir como embajador a Panamá. Incluso, en el campo diplomático "basta con que el país no conteste la solicitud por 30 días y se entiende negado. Es muy poco frecuente que los países digan abiertamente: ´no, no pueden venir´, salvo que se consulte informalmente y se diga: ´mira, estoy pensando mandar esa persona´ y el gobierno, en este caso el de Panamá, dice también informalmente: ´mira, prefiero que no lo mandes´".

El ex canciller panameño reiteró que quizás por un error de procedimiento, por un error de protocolo en la cancillería de México, pero eso se filtró. "Yo no sé cuál de esos procedimientos ocurrió con el posible embajador de México, pero me parece que la declaración de la ministra de Relaciones Exteriores fue bastante claro".