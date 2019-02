Cierran la puerta a inmigrantes

McAllen, Tx.- Con sentimientos encontrados, administradores del Centro de Ayuda Humanitaria recibieron la noticia que deberán desocupar el edificio que ocupan, en una decisión adoptada por la Junta de Comisionados de McAllen.

La decisión fue adoptada apenas el lunes por la noche, durante la reunión de los comisionados, resultado de la oposición expresada por los vecinos por el constante movimiento que se genera en el centro de ayuda operado por Caridades Católicas del Valle del Río Grande en su vecindario, en la calle Segunda y Avenida Hackberry.

El sitio sirve a cientos de inmigrantes que cruzan la frontera a través de México diariamente.

Apenas el mes pasado, la Comisión Municipal había otorgado un permiso condicional a los administradores del centro para funcionar en dicho edificio que anteriormente funcionaba como una clínica de cuidado geriátrico, bajo la contratación que incluía la contratación de un guardia de seguridad y la prevención del tráfico desde y hacia el cetro.

Pero el lunes por la noche, los residentes del vecindario solicitaron a la comisión que no avanzara con el permiso, citando preocupaciones de seguridad y salud pública. Los argumentos de la hermana Norma Pimentel, quien dirige el centro, y que le expresó a la comisión de la ciudad de que los migrantes y los solicitantes de asilo no deambulan fuera de las instalaciones, no fueron suficientes, y ahora deben buscan una nueva ubicación.

El alcalde Jim Darling, pidió a los miembros de la comisión que votaron a favor de la reubicación, considerar los efectos a largo plazo que podría tener la decisión, ya que incluso, podría dejar a cientos de solicitantes de asilo sin un lugar donde pernoctar.

Los funcionarios de la ciudad han dado 90 días a Caridades Católicas para reubicarse.