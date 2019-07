Cierra sede principal del INAH

CIUDAD DE MÉXICO.

Trabajadores del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC-sector INAH) cerraron la sede principal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Hamburgo 135, colonia Juárez) y los centros INAH del país ante lo que calificaron como violaciones a sus derechos laborales.

"Tenemos siete que estamos solicitando que no se nos descuenten prestaciones de la Ley de Remuneraciones. Además se nos descontaron en diciembre 10 días de aguinaldo y descuentos en la puntualidad de asistencia. En el INAH se están aplicando estas medidas y si están aplicando la ley, debiera ser para todos, no nada más para este sector", dijo Juan Manuel Hernández, secretario general del SNDTSC sector INAH.

Otra de las demandas de los trabajadores es el pago del local de su sindicato, porque dijo, la dueña del inmueble ubicado en Puebla 95, colonia Roma, les pide que desalojen porque la renta no ha sido cubierta en tres meses.

"Tenemos un convenio de 1997, firmado por el Instituto y el Sindicato, para tener un espacio digno para el trabajo sindical y las autoridades no han cubierto la renta del espacio", dijo Hernández.

Los sindicalizados tuvieron una reunión con el secretario Administrativo del INAH, Pedro Velázquez, y el coordinador nacional de Recursos Humanos, quienes les dijeron que hasta el jueves tendrían respuesta a sus demandas, por lo que montaron un campamento en la calle Hamburgo, en el tramo entre Génova y Amberes.

"Nosotros no estamos de acuerdo, permaneceremos con este campamento hasta el día que nos den una respuesta favorable, porque no vamos a permitir más afectaciones a los derechos de los trabajadores", indicó Hernández.

El secretario general del SNDTSC indicó que por descuentos a prestaciones han sido afectados 2 mil 800 trabajadores, por lo que ya pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Cultura.

Además, Hernández dijo que ya hubo acercamientos con Diego Prieto, director del INAH, para construir un proyecto conjunto que consiste en fortalecer al Instituto, defender el patrimonio cultural, derecho y respeto a las prestaciones de los trabajadores, y alto a la corrupción.

"El sindicato tiene un proyecto de visión porque nos preocupa que el INAH tiene más de mil millones de déficit y buscamos que esto se pueda regularizar. Hasta este momento no hay zonas arqueológicas cerradas pero de no haber una respuesta favorable, habría cierres a nivel nacional, en espacio como Chichén Itzá o Teotihuacan, pero hasta ahora es un plan B. También pedimos alto a la represión porque las autoridades dicen que levantarán actas administrativas", comentó Juan Manuel Hernández.

Alrededor de 100 trabajadores del INAH colocaron una carpa a mitad de calle, por momentos toman el micrófono para explicar sus demandas. Mientras que la entrada del edificio luce bloqueada por personal y mantas con consignas como "Devolución inmediata del impuesto indebidamente aplicado a prestaciones de los trabajadores" y "Entrega inmediata de nuestras cuotas sindicales".