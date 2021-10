Chocan colectivos y Comisión por la zona de exterminio

"Yo no sé por qué (Quintana) lo dice ahora, como si ella lo hubiera encontrado, cuando lo encontró Macías, el de Búsquedas de Tamaulipas, hace un mes. No lo habíamos dado a conocer por seguridad, porque no sabemos cuánto se tardan en investigar esa ´cocina´. A las familias sí nos habían dicho, obviamente, pero no a los medios", dijo la buscadora.

Pese al llamado, la Comisión Nacional de Búsqueda emitió un comunicado para solicitar a las fiscalías de Tamaulipas y de Nuevo León que vinculen las carpetas de investigación de todos los casos de desapariciones de personas reportadas en el kilómetro 26 de la carretera federal Monterrey-Nuevo Laredo.

Esto, luego del hallazgo por parte de autoridades y familiares de personas desaparecidas, de un sitio en las inmediaciones de Nuevo Laredo en el que se recuperaron restos humanos calcinados, por lo que ha sido considerado como un posible crematorio clandestino.

Elementos de búsqueda detectaron construcciones con indicios de crematorios ilegales de cuerpos, palas, hachas y otros objetos que serán revisados para tratar de precisar qué sucedía en esa zona.

En un comunicado conjunto, la CNB y la Secretaría de Gobernación indicaron que dicha vinculación es fundamental para garantizar los derechos a todas las personas dentro de la carpeta de investigación abierta en relación con el hallazgo, incluyendo el procesamiento del sitio, y para garantizar también el derecho de toda persona a ser buscada.

AÑOS Y AÑOS DE TERROR...

- Debido a la situación de inseguridad en la zona, la CNB detalló que el procesamiento del terreno inició el 27 de septiembre, con fuerzas de seguridad federales y familiares.

- Las características del lugar permiten inferir que es un sitio de exterminio que ha sido utilizado por años y hasta fechas recientes.

- El hallazgo se dio tras una serie de operativos que tuvo un avance sobre una franja de ranchos y casas abandonadas cercanas al kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.