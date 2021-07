Chivas va a ser un rival difícil: Toño Rodríguez

En las Chivas existe una confianza total en el plantel que encarará el Apertura 2021. A pesar de no contratar refuerzos y de jugar las primeras jornadas sin Alexis Vega, Jesús Angulo, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y Uriel Antuna, los jugadores no ponen pretextos para no tener un buen torneo. "Veo muy buen plantel, hay jugadores con mucha calidad y todos tenemos la confianza en este grupo, en este plantel.



"Sé que nos va a ir muy bien", expresó el portero Antonio Rodríguez en conferencia de prensa. "La presión es la que siempre se ha manejado aquí en esta institución, con refuerzos o sin refuerzos, de una o de otra manera, la exigencia siempre está. Nosotros tenemos que responder cada fin de semana, esa es una realidad. Siempre se nos juzga en base a eso, a lo que se haga el fin de semana". En la Jornada 1, el Rebaño se enfrentará contra el Atlético de San Luis, en el Estadio Akron. "Tenemos claro que el torneo pasado no arrancamos de la mejor manera y y queremos que ese torneo sea diferente en ese aspecto" El arquero señaló que la unión es un factor a favor en el conjunto rojiblanco.