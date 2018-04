China impone más aranceles a Estados Unidos

El Ministerio de Comercio informó esta medida con la que pretende defender los derechos del país frente a los aranceles anunciados por la Administración de Donald Trump a las importaciones chinas, los más recientes dirigidos a aparatos de tecnología punta de las industrias aeroespacial y robótica, entre otros.



Entre los productos que se verán afectados por los aranceles figuran algunos agrícolas, como la soya o el maíz, así como la ternera y el zumo de naranja.



Las autoridades chinas insistieron en que con esta medida pretenden "defender los derechos legales de China" frente a la "emergencia" causada por Estados Unidos, que ha actuado "en contra de sus deberes internacionales".



China reveló esta nueva lista de 106 productos después de que ayer la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) publicara un listado que incluye mil 300 productos chinos a los que planea imponer aranceles como respuesta a las prácticas comerciales "desleales" del país asiático.

La fecha de implementación dependerá de aquella en la que la Administración del Presidente Trump reajuste los impuestos a los productos chinos, señaló el Ministerio de Comercio.



La lista de la USTR, que incluye medicamentos o aparatos de tecnología punta de las industrias aeroespacial y robótica, está ahora sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de que los gravámenes entren en vigor.



Aunque Beijing ha apelado en repetidas ocasiones al diálogo para evitar una posible guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, siempre ha asegurado no tener miedo a un conflicto de este tipo.



Mientras que el Mandatario estadounidense aseguró que no se encuentra en una guerra comercial con el país asiático.



"No estamos en una guerra comercial con China, esa guerra se perdió hace muchos años por las personas tontas o incompetentes que representaban a Estados Unidos.



"Ahora tenemos un déficit comercial de 500 mil millones de dólares al año, con robo de propiedad intelectual de otros 300 mil millones. ¡No podemos permitir que esto continúe!", señaló hoy en Twitter.