"Chicharito" es duda para duelo de West Ham frente a Leicester City

Londres, Inglaterra.

El atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández podría estar ausente ante Leicester City por una molestia en el oído, en la Fecha 35 de la Liga Premier.



El conjunto de West Ham anunció, a través de su portal, que el máximo goleador histórico con la Selección Mexicana no ha entrenado en los últimos días por problemas en el oído, lo que pone en duda su participación.



De ser baja para el duelo, "Chicharito" continuaría con su sequía goleadora, pues no ha podido reencontrarse con el gol desde el juego ante Huddersfield Town, el pasado 16 de marzo, que con un doblete ayudó a quedarse con los tres puntos.



La escuadra dirigida por Manuel Pellegrini viene de una derrota de 2-1 ante Manchester United, con el partido perdido acumula tres partidos consecutivos sin rescatar un sólo punto, que los tienen en el puesto 11 con 42 unidades.



Leicester se posiciona en el séptimo lugar de la tabla general con 47 unidades, visitan Londres con una reciente derrota en New Castle, a pesar del partido perdido, los Zorros registran cuatro victorias en sus cinco últimos partidos.



El último enfrentamiento entre ambos fue en octubre del año pasado con marcador de 1-1; este sábado se miden de nuevo en el estadio de Londres a las 9:00 horas (tiempo centro de México).