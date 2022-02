"Chespirito" cumpliría años este 21 de febrero 93 años

"Eso eso eso eso", "es que se me chispoteó", "No contaban con mi astucia", "Es que no me tienen paciencia", "Bueno, pero no te enojes" y "Fue sin querer queriendo" son algunas de las emblemáticas frases que inmortalizó a través de los mismos.

Y por qué no decirlo, también creó su propio modelo de superhéroe con el Chapulín Colorado, que decía, tenía mucho valor por ser más humano, más como la gente normal y no como un ser inalcanzable y perfecto, de esos que se ven en el cine.

"El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo, aquellos (superhéroes) no tienen miedo, 'Batman' y 'Superman' son todopoderosos, no pueden tener miedo. 'El Chapulín Colorado' se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema", se le oye decir en una entrevista que circula en la red.

El comediante, productor, escritor y poeta nació en la Ciudad de México un 21 de febrero de 1929. Fue hijo del pintor Francisco Gómez Linares y la secretaria bilingüe Elsa Bolaños.

Su carrera inició en el área de publicidad en radio y televisión, pero una cosa llevó a la otra y terminó haciendo guiones para la pantalla chica. Aunque estudió dos años de ingeniería mecánica, luego lo dejó por la creación de contenido para la TV, pero reconocía que esa carrera trunca sí le dejó algo bueno.

"Entre otras cosas la estructura dramática, para televisión, radio, cine, lo que sea, requiere de matemáticas, hay un orden, sobre todo una disciplina matemática, entonces para eso me ha sido utilísimo, uno ingresa ahí con teoría de conjuntos, etc.", dijo en el programa "Conversaciones con David Estrada".

En la década de los 70 nacieron sus personajes más reconocidos en todo el mundo de habla hispana: "Chespirito", "El Chapulín Colorado" y el "Chavo del 8", el más famoso a nivel internacional gracias a la televisión, su exposición fue tal que el elenco del "Chavo" salió a otros países para interactuar con distintos públicos y que programas como "El Chavo" siguieron transmitiéndose en TV por más de 4 décadas, hasta 2020 que su hijo, Roberto Gómez Fernández anunció que saldría del aire por problemas entre Televisa y el Grupo "Chespirito".

"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté "Chespirito" en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos".

La misma Florinda Meza externó en redes sociales lo siguiente:

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa 'Chespirito'? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente".

En 2006 y hasta 2014, El Chavo tuvo su versión animada, con la que lanzaron 7 temporadas.

En 2007, "Chespirito" creó "Fundación Chespirito IAP" para apoyar a niños y niñas en situación vulnerable. Hoy ese proyecto sigue activo, pero no logró tener su propio museo en vida. Actualmente, hay un espacio en Satélite donde el público puede ver una réplica de la Vecindad del Chavo, llamado "El Chanfle" y "recontrachanfle".

Roberto Gómez Bolaños tuvo seis hijos, todos de ellos con su primera esposa, Graciela Fernández. Entre ellos se encuentra Roberto Gómez Fernández, el productor de Televisa, quien está al frente del legado de su padre.

Florinda Meza fue su segunda esposa y quien estuvo con él el resto de su vida. La viuda del artista alzó la voz en 2021 para pedir, a través de su abogado Guillermo Pous, ser incluida en las negociaciones de retransmisión de los programas de "Chespirito", al igual que ser considerada como coautora de algunos formatos.

El 28 de noviembre de 2014 falleció el actor en su casa de Cancún, a los 85 años, pero su legado se mantiene.