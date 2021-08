´Chepo´ Reynoso: Tu tío no se va a meter al ring

"(Johan) se me queda viendo y me pregunta por qué. Pues porque hace 17 años que llegó tu tío al gimnasio no teníamos ni la misma experiencia, ni las mismas relaciones, capacidades, en fin, y ahora tenemos más para ofrecértela a ti, así que tú tienes más ventaja, le digo", compartió Reynoso.

El entrenador continúa su legado con la dinastía Álvarez al ser el manager de Johan, a quien considera se encuentra preparado para encarar su inicio en el profesionalismo.

- ¿Qué condiciones observa en Johan?

Es un muchacho disciplinado, que es lo más importante en cualquier cosa que emprendas. La disciplina, la responsabilidad, pero aparte es talentoso, aprende lo que se le enseña y lo desarrolla en el ring, y tiene muchas ganas de ser alguien en el boxeo. Tiene muchas cosas que se conjugan para pensar que hay material para algo importante. Él puede llegar hasta donde se lo proponga, siempre y cuando no vaya a perder esa esencia.

- ¿Qué le inculca a los boxeadores?

Primero que nada, el respeto. A todo y más que a nada, a tu profesión, que la respetes porque es la que elegiste, porque es muy peligrosa y respetar es entregarte por completo a lo que te pide la carrera boxística. Si eres respetuoso de eso, seguramente las cosas te van a salir bien y no habrán excusas cuando lleguen las derrotas. Sabes que tienes que estar bien preparado cuando lleguen las peleas, es lo que le hacemos saber a los muchachos, los peligros que hay en el boxeo. Nosotros somos exigentes porque sabemos lo que se está jugando en cada pelea, no podemos prestarnos a las irresponsabilidades.

- ¿En qué se asemeja Johan a su tío Saúl?

Todos los Álvarez son muy fuertes y este muchacho no es la excepción. La disciplina y la sencillez. Yo le digo: ´es una responsabilidad muy grande el apellido que estás cargando, y más que nada, el prestigio de Saúl. Tu tío a la hora de la hora no se va a meter al ring a quitarte los golpes´.

Tienes que ser tú, prepararte y aprovechar el apellido como un escaparate, pero la responsabilidad es tuya y en peso muy grande, imagínate que dejes mal parado a los Álvarez.