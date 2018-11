Checo Pérez saldrá 12 en el Gran Premio de Brasil

Guadalajara, México.

Sergio Pérez no pudo encontrar la mejor puesta a punto del auto y en una mala jornada de Force India en calificación, el tapatío alcanzó la posición 12 para la parrilla para la arrancada de mañana en el Gran Premio de Brasil.

Checo intentó meterse a la Q3 ya con el reloj en ceros, pero los tiempos parciales no superaban a los 10 mejor calificados, por lo que decidió abortar la vuelta ante los problemas de aerodinámica que presentó su auto durante el día.



"Fue muy complicada la calificación, nos quedamos a media décima de la Q3, y el habernos perdido el viernes de práctica en un circuito en donde media décima te hace dos posiciones de diferencia, perdimos tiempo en pista, no estuvimos tan competitivos. Haas y Sauber estuvieron siempre por delante de nosotros, aunque al final estamos por delante de Renault y ahora intentaremos mañana una buena carrera", explicó Sergio para FoxSports al salir del VJM11.



El piloto mexicano reconoció que las condiciones sobre la pista podrían ayudarle a sumar puntos en su lucha por superar al alemán Nico Hulkenberg de Renault, como el mejor piloto del resto en el campeonato, después de los 3 equipos top de la Fórmula Uno.



"El problema de nosotros hoy es que desde la Q1 tuvimos que poner dos juegos de llantas distintos, eramos tan poco competitivos en la Q1 que debimos usarlas, al final cuando la pista ya mejoraba, teníamos llantas muy usadas entonces ya no pudimos mejorar, pero aún así la lluvia nos ha ayudado un poquito porque tuvimos mejor ritmo que los que calificamos hoy", agregó Sergio.



¿Es bueno tener a Hulkenberg atrás?



"Sí, pero para acercarnos a él necesitamos sumar puntos, entonces si entramos ahí en el séptimo, octavo o noveno con Magnussen ahí adelante y con Hulkenberg atrás, necesitaremos una buena arrancada mañana para sumar esos puntos", respondió el tapatío.



Su coequipero Esteban Ocon no tuvo mejor suerte y se clasificó en 13, por detrás del mexicano, pero deberá arrancar atrás del pelotón por el cambio de caja de transmisión que debieron hacerle a su unidad motriz.