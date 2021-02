Champaña y misa para festejar 117 años de monja francesa

La hermana André ha sobrevivido a dos guerras mundiales y recientemente un ataque de COVID-19.

"Es un gran día", dijo a The Associated Press David Tavella, gerente de comunicaciones de la residencia para ancianos en Toulon, sur de Francia, donde vive la monja. "Su estado es excelente. Fui a verla esta mañana. Está realmente feliz. Me pidió que le repitiera el plan del día".