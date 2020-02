Certifica Francia a mexicanos libres de coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.

Este domingo se cumplió el periodo de 14 días en aislamiento que el Ministerio de Salud francés impuso para los extranjeros, incluidos 10 mexicanos, que fueron sacados de la ciudad china en la que se originó un brote del virus que ha cobrado la vida de más de mil 600 personas en el país oriental. En sus redes sociales, el arquitecto mexicano Jesús Daniel Stamatis Portugal mostró un certificado emitido por la Agencia Regional de Salud.

"Teniendo en cuenta que la duración máxima del virus es de 14 días y la ausencia de infección por el virus para todas las personas que han sido objeto de medidas de aislamiento, no se requieren medidas de salud adicionales", se lee en el documento firmado por el director general Philippe De Mester. "Por lo tanto, no hay indicaciones para un seguimiento específico". El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud había adelantado que aquellas personas que no presentaran sintomatología, podrán continuar su camino a México. "A su arribo al territorio nacional serán evaluados nuevamente por la autoridad sanitaria mexicana", estableció la dependencia hace dos semanas.