Cerrados 70% de negocios no esenciales

Restringen su servicio el 25% de los que están abiertos

El 70 por ciento de los comercios no esenciales en esta frontera continúan cerrados, pese a que desde el pasado lunes cuentan con autorización para abrir siguiendo medidas de higiene y restringiendo su servicio a sólo el 25 por ciento de lo habitual.

Roberto Cruz, secretario de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Reynosa, explicó que entre las causas están las complicaciones para obtener una constancia de operación emitida por la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris). "Hay un gran número de empresas que todavía no abre porque está esperando que se apruebe su constancia, este trámite se hace en línea y no genera costo, pero sin ella no pueden abrir".

Hasta el cierre de esta edición, la Fecanaco tenía bajo trámite alrededor de 4 mil constancias en Tamaulipas, la mayoría provenientes de negocios de Reynosa, por lo que Cruz insistió en que sólo el 30 por ciento pudo abrir ante la fase 1 de la nueva normalidad.

Entre los comercios que todavía están cerrados aparecen tiendas de zapatos, ropa, estéticas, peluquerías, tiendas de belleza, regalos, novedades, papelerías, puestos fijos y semifijos.

El punto con mayor apertura son los negocios de la Peatonal Hidalgo, seguido de las plazas comerciales de los bulevares Morelos, Hidalgo y Periférico.





Sin actividad: casinos, salones de fiesta y palapas; serán en fase 2

Hasta que la entidad pase a la fase 2 en la nueva normalidad, los salones de fiesta, casinos y palapas podrán abrir al 25 por ciento de su capacidad, priorizando la salud de sus clientes, ante los contagios de Covid-19.

De acuerdo al decreto del Diario Oficial de Tamaulipas que entró en vigor desde el pasado 1 de junio, este tipo de establecimientos se considera de riesgo, por lo que se les catalogó en la categoría de espacios públicos cerrados, al igual que los gimnasios, teatros, bares, antros, centros de espectáculos, cines, bibliotecas y de actividades religiosas.

Mientras tanto, los administradores de salones de fiesta han tenido que postergar nuevamente los eventos confirmados.

"En mi caso con alrededor de 14 eventos los que ya teníamos para este periodo de contingencia, se han cambiado varias veces porque primero nos dijeron que 1 mes, luego de que otros quince días y así han estado hasta ahorita que estamos en la espera", mencionó Adriana Castillo, propietaria de un salón.

Entre los afectados están bodas, XV años, fiestas infantiles, baby showers y otros eventos sociales.

Castillo reconoció que algunos clientes que habían confirmado con hasta un año de anticipación optaron por cancelar.

Aún no hay sacramentos; son actividades de alto riesgo

Al considerarse servicios de alto riesgo, las actividades eclesiásticas entre las que se ubican misas, celebraciones de XV años, matrimonios, bautizos, confirmaciones y primeras comuniones, todavía no tienen fecha de regreso, por lo que las parroquias en esta frontera esperan instrucciones.

La Diócesis de Matamoros a la que pertenecen los templos católicos de Reynosa, solicitó a los párrocos mantener viva la fe entre la población, apoyándose de las nuevas tecnologías. "Tenemos instrucciones para fomentar la fe, la paciencia con los servicios religiosos, hemos notado un incremento por participar, porque mucha gente ya se dio cuenta que en estos momentos la iglesia es esencial, pero hasta el momento no tenemos noticias de un regreso, todo sigue por redes sociales", mencionó José Luis Serra Luna.

Aunque reconoció que en algunos templos, como el que él encabeza, han optado por abrir sus puertas para hacer oraciones, pidiendo a los interesados guardar distancia, portar cubrebocas y usar gel antibacterial, bajo la premisa de que la ocupación será menor a las 20 personas.

A diferencia de otras corrientes religiosas que han presentado oficios a las autoridades estatales para pedir que se les agregue a la lista de actividades esenciales, Serra Luna, dijo: "Respetamos el culto de cada persona y las ideas, pero nosotros sí creemos que primero está la vida, conservar la salud, de nada sirve, es inútil retomar las actividades y hacer como si nada pasa, cuando en realidad hay muertos".