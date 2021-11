Cercanía de "Tuca" con jugadores no representará mayor peligro: Miguel Herrera

"Es un técnico que duró aquí, consiguió cosas trascendentales. El grupo estaba contento con Ricardo, obvio todos irán a darle un abrazo, pero esa emotividad debe quedar antes de pararnos en la cancha. Le queremos ganar, queremos que el que trascienda sea Tigres", apuntó el estratega auriazul.

"Los preparó para ganar y ganó muchas cosas importantes, pero no se preparó para ganarles a ellos, el 90 por ciento de los jugadores está armado por él. Los jugadores conocen al técnico".

PARÓN PUEDE BENEFICIAR

Florian Thauvin y Diego Reyes son los descartados para el duelo ante Juárez, aunque Herrera sabe que con la Fecha FIFA que se viene antes del inicio de la Fase Final podrían recuperar a su plantel completo.



"El tiempo es relativo, de repente se les ha ocurrido decir de las lesiones, a veces hablamos de dos o tres semanas, pero es relativo. Uno que se desgarró se recuperó en tres semanas, otros en un mes. Florian quiere estar al cien, sin ninguna duda, ha trabajado con duda de molestias, sensaciones.

En esta Fecha FIFA habrá que ponerlo a ritmo y tenerlo para la Liguilla. Lo de Diego fue reciente, antes del partido anterior que le hace un esguince.

Trae molestias, si el equipo está a nada de conseguir los objetivos, hay que tenerlo para el cierre en la Liguilla", señaló Herrera.

Pese al calendario de la Liga MX, el técnico auriazul está enfocado en que su equipo logre avanzar entre los primeros cuatro de la tabla y evite jugar el Repechaje.

"No creo que sea lo idóneo, pero desde que inició el torneo estaba estipulado. No podemos ahora quejarnos, desde que empezó sabíamos que no era lo idóneo, no nos toca hacer el calendario, debemos adecuarnos, si ganamos mañana debemos buscar mantenernos en el nivel óptimo para llegar a la Liguilla", mencionó.

Durante el parón de la competición, los felinos sostendrán un duelo amistoso ante los Venados de Yucatán, de la Liga de Expansión, el sábado 13 de noviembre, en el Estadio Universitario.