Celebran el Día del Niño Rayado

Con el pase de la Liguilla en la bolsa, los Rayados celebraron el Día del Niño Rayado.



En el Parque Río La Silla, los jugadores del Monterrey convivieron con miles de niñas y niños regios, quienes además disfrutaron de juegos infantiles.



Pero más allá de la diversión de los niños en los juegos, en donde se apreciaron momentos de alegría fue en la sesión de fotos y firma de autógrafo con los jugadores.



Ahí, Nicolás Sánchez y Carlos Sánchez hablaron sobre la importancia de regalarle un momento de convivencia a sus pequeños fans.



"De lo futbolístico es algo a parte, es la segunda vez que me toca esto y es fabuloso porque uno ve que los nenes están contentos y nosotros compartiendo con ellos, es el día de ellos y hay que festejárselos", expresó "Nico", quien reveló que de niño le hubiera gustado conocer a los jugadores de River Plata de los años noventa.



"Para nosotros es muy conmovedor cómo se suman los niños. Yo tengo niños y me pasa lo mismo y los entiendo de que buscan pasar rato con sus ídolos. Yo no me siento ídolo, sólo jugador y eso es muy lindo porque te reconocen", dijo el "Pato".