Celebra Venezuela Independencia en CDMX

Cd. de México.

En la Glorieta de Simón Bolívar en la Colonia Guerrero, el ex militar y ex político venezolano, que no ha presentado sus cartas credenciales al Presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó un evento público para conmemorar la fecha.



"Hoy en este momento, nuestro país está amenazado permanentemente. Hace apenas una semana estaba el Jefe del Comando Sur de EU recorriendo Chile, recorriendo Argentina, llamando a nuestros militares a que se insubordinen contra el gobierno legítimo", aseveró durante su discurso.



"La amenaza constante de la invasión de la bota militar puesta otra vez ya no por el Viejo imperio Español, ahora por los Estados Unidos de América", añadió.



Señaló que la conmemoración de la Independencia de Venezuela refleja la situación que ahora vive el país latinoamericano, que se encuentra en un conflicto político y social enfrentando al Gobierno de Nicolás Maduro con la Oposición, actualmente liderada por Juan Guaidó.



"Nuestro presidente ha sido consecuente, como lo fue Chávez, en levantar la bandera del diálogo



Que nos dejen resolver nuestros problemas y nuestras diferencias entre venezolanos", refirió.



"Este es un ejemplo, el de 1911. Esta fecha que celebramos hoy, es del acuerdo entre venezolanos apartando al imperio Español", agregó.



Al evento acudieron los embajadores de Bolivia, Nigeria, Nicaragua y Palestina, así como representantes de las embajadas de Rusia, Corea e Irán.



"Viva Chávez, Viva Maduro, Viva Venezuela, Viva México", gritó Arias Cárdenas después de colocar una ofrenda floral en el monumento.



El ex Gobernador del estado Zulia fue designado a principios abril por Nicolás Maduro como Embajador ante México y unos días después recibió el beneplácito de su nombramiento por parte de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



Con el beneplácito, Arias Cárdenas pudo llegar a México y comenzar a operar la Embajada de Venezuela, sin embargo, para finalizar el proceso de acreditación como embajador tiene que ser llamado por la Presidencia de México y entregar sus cartas credenciales.