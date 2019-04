Cautivan con boleros

"Además el músico reconoció la importancia del movimiento Me Too y pidió que los hombres machistas aprendan a convivir mejor con las mujeres, pues es momento de acercamiento y unidad, no de buscar culpables en la tragedia". Rubén Albarrán, cantante.

Ciudad de México.

Las voces de Susana Zabaleta y Rubén Albarrán unieron sus voces para llenar de flores y boleros los oídos de su público en el Lunario del Auditorio Nacional.

El segundo "Lunario Bohemio" se engalanó con la presencia de ambos artistas, quienes entre la oscuridad crearon un ambiente de confianza e intimidad ante 460 personas, cifra proporcionada por los organizadores.

LUCEN SUS VOCES

Con canciones como "Vereda Tropical" y "Quizás, Quizás, Quizás", los músicos se unieron para deleitar al público después de que cada uno ya había lucido su voz por separado.

Además de la música, ambos se entregaron a la charla para contar que se conocieron en una fiesta y que la primera vez que compartieron escenario, Albarrán le dio la vuelta en el escenario en lugar de prestarse a la seducción.

"Este tipo no entendió nada. Yo le bailaba, me le acercaba y se ponía a brincar cuando yo quería que me cantara", recordó la cantante para hacer reír al público, hasta que hizo confesar a Albarrán que fue porque había sido víctima de un brote de piojos.

DEDICAN VELADA A GIL

La velada la dirigió Albarrán al músico Armando Vega Gil, quien se suicidó el lunes tras acusaciones de acoso.

"Quiero dedicar estas canciones a un gran amigo que ayer comenzó su caminito hacia las estrellas. Agradeciendo su música, su arte, su amistad, su trabajo y deseando que vaya ligero", dijo.

La gala cerró cerca de las 23:00 horas, cuando ambos entonaron "Las Flores" de Café Tacvba, luego de dos horas de música.