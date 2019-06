Cautivadora...

Edinburg, Texas

Jennifer Lopez dejo claro por que es La Diva del Bronx desciendió del cielo para pisar el escenario de El Bert Ogden Arena, Edinburg, Texas la noche del sábado con su It´s My Party Tour.

Fue en punto de las 21:00 horas que inicio el espectacular concierto de Jennifer Lopez el cual se prolongó por casi dos horas, en las que mantuvo cautivos a sus seguidores que se dieron cita en Edinburg, Texas.

Esta gira por EU JLo la preparó para celebrar su próximo cumpleaños número 50 y en este espectáculo presenta todas sus canciones de éxito, entre las melodías que desfilaron en esta fiesta de cumpleaños estuvieron "Gravity", "I´m real", ´Waiting for Tonight", "Get right" y su emblemático "Jenni From The Block".

DE PRIMER NIVEL

La producción de It´s My Party Tour cuenta con una inversión millonaria, el público asistente disfruto de la espectacularidad del escenario, extraordinarios bailarines y elegantes y vistosos vestuarios.

El cierre llegó con la interpretación de "On the Floor", y "Let´s get Loud" en medio de gritos ensordecedores, entre confetti y muchos globos. Para ese momento, llegó el ultimo cambio de vestuario de la noche, en el que Jennifer vistió una bata negra con blanco para despedirse de su fiel público que abarrotó el recinto.