Causó refrigerador incendio en torre residencial de Londres

Además, la superintendente Fiona McCormack, de la Policía Metropolitana de Londres dijo en una declaración a los medios que el revestimiento que tenía la Torre Grenfell no cumplía con las pruebas adecuadas de seguridad.



La responsable policial indicó que la nevera era del modelo Hotpoint FF175BP y no se trataba de un producto que hubiera estado sometido a una retirada del mercado por temor sobre su seguridad.



Como parte de la investigación, McCormack dijo que la Policía está considerando el homicidio involuntario entre los posibles delitos que se podrían haber cometido.



"Estamos mirando cada delito criminal desde homicidio para arriba, estamos mirando cada delito sobre seguridad y salud y de seguridad ante un incendio y estamos revisando en este momento cada compañía implicada en la construcción y remodelación de la Torre Grenfell", explicó.

De acuerdo con información recaba por el diario El País, en la reconstrucción de los hechos por parte de medios británicos, el fuego se originó en el apartamento de Behailu Kebede, en la cuarta planta.



La madrugada del miércoles 14 de junio, este taxista etíope, de 44 años y que lleva residiendo 15 en Gran Bretaña, llamó a la puerta de su vecino Abdul.



"Nos dijo que teníamos que salir porque había fuego en su apartamento. Su amigo añadió que la nevera había explotado, pero los dos parecían tranquilos", relata Abdul.



Previamente, la Primera Ministra, Theresa May, informó que cada adulto que vivía en el edificio del oeste de Londres está recibiendo unos 565 euros en efectivo, aportaciones que los damnificados no tendrán que devolver al Gobierno.



Los afectados podrán, además, vivir en pisos similares en la misma zona de la capital británica, pero ninguno estará obligado a residir ahí si no lo desea.