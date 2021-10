Causa gran polémica

La colombiana es una de las artistas más escuchadas en este momento, además de que cuenta con más ed 43 millones de seguidores en sus redes.

"Y aún me preguntan el porqué no me gusta karol G? Shakira, Ivy Queen y JLo son exponentes pesadas de la música y JAMAS las he visto hacer esto", escribió taniamarie_urrutia.

Hasta el momento, la ex pareja del cantante Anuel AA no se ha pronunciado al respecto.