Castigarán a los ´prófugos´

En concreto, el Partido Republicano de Texas apoya las siguientes medidas: Eliminar el quórum demócrata que rompen como presidentes de comité; enmendar las reglas para revocar automáticamente las presidencias de los comités de cualquier miembro con 15 o más ausencias injustificadas; y hacer cumplir una llamada de la Cámara y arrestar a los miembros ausentes si no se mantiene el quórum.

"Después de que los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas provocaron una demora legislativa de 37 días y desperdiciaron más de 1.6 millones de dólares en dinero de los contribuyentes, ahora se establece un quórum en la Cámara de Representantes de Texas", señala el GOP en un comunicado.

"El Partido Republicano de Texas está emocionado de que la legislatura avance para abordar la integridad de las elecciones y otras prioridades del Partido Republicano.

"Sin embargo, la decisión de los demócratas de poner fin a este vergonzoso episodio no debería dar como resultado un avance como si nunca hubiera sucedido.

"La Cámara debería actuar rápidamente para implementar repercusiones para los demócratas que huyeron e implementar medidas para prevenir un evento similar en el futuro".

"Matt Rinaldi, presidente del Partido Republicano de Texas, dijo que "los demócratas han jugado esta farsa política infantil durante demasiado tiempo. Ahora que los republicanos de la Cámara de Representantes tienen el poder de un quórum, deberían votar de inmediato para destituir a los presidentes de los comités demócratas y tomar medidas para mantener el quórum en el futuro".

"Los demócratas no deberían ser recompensados por su mal comportamiento permitiéndoles liderar comités clave en una sesión especial que intentaron prevenir. Además, sin la amenaza de arresto u otras sanciones, no hay ningún costo para los demócratas por romper el quórum. Si los miembros pueden estar en Texas y simplemente no venir al Capitolio, las interrupciones del quórum pueden continuar indefinidamente con un mínimo de inconvenientes. Eso necesita cambiar", dijo.

"Este no es el momento de negociar con los demócratas o recompensarlos por su mal comportamiento.

"Es hora de aprobar un fuerte proyecto de ley de integridad electoral y agregar prioridades republicanas adicionales a la convocatoria, como la prohibición de la modificación del género infantil y permitir que los padres de niños en escuelas públicas que requieren máscaras lleven fondos para sus hijos a la escuela de su elección.

"La Constitución de Texas proporciona a la legislatura una amplia libertad para asegurar y mantener un quórum. El Partido Republicano de Texas alienta a la legislatura a usar ese poder en lugar de ceder terreno en importantes prioridades republicanas", concluyen.