Caso George Floyd: una técnica policial que conduce a una tragedia demasiado familiar

"No tiene que sentarse allí con la rodilla en el cuello", exclamó un espectador fuera de cámara, dirigiéndose al oficial con un lenguaje salpicado de improperios. "Él está disfrutando eso. Usted está... estás disfrutando eso. Ya podrías haberlo metido en la patrulla".

Para los entrenadores de la policía y criminólogos, el episodio parece ser un caso de libro de texto de por qué muchos departamentos de policía de todo el país han tratado de prohibir directamente, o al menos limitar, el uso de estrangulamientos u otras restricciones en el cuello en los últimos años: las prácticas han llevado con demasiada frecuencia a muertes de alto perfil.

"Es una técnica que ya no usamos tanto debido a la vulnerabilidad", dijo Mylan Masson, expolicía que dirigió un programa de capacitación para la policía de Minneapolis durante 15 años, hasta 2016. "Tratamos de alejarnos del cuello tanto como sea posible".

Los detalles completos de lo sucedido aún no han salido a la luz, en particular lo que las cámaras de la policía podrían mostrar sobre cualquier altercado entre Floyd y Chauvin, éste de 44 años y con 19 años de servicio que ya fue despedido. Sin embargo, los registros del departamento indican que la policía de Minneapolis no ha abandonado por completo el uso de restricciones de cuello, incluso si el método utilizado por Chauvin ya no forma parte del entrenamiento policial.

El manual del Departamento de Policía de Minneapolis establece que las restricciones de cuello y los estrangulamientos están básicamente reservados para cuando un oficial se siente atrapado en una situación de vida o muerte. No hubo una amenaza aparente de esa naturaleza en la detención de Floyd.

Los expertos que ven el video sugieren que era más probable un caso de "justicia callejera", cuando un oficial de policía busca castigar a un sospechoso infligiendo dolor por algo hecho al oficial durante el arresto.

Los criminólogos que vieron el video dijeron que el control de la rodilla no sólo ejercía una presión peligrosa en la parte posterior del cuello, sino que también mantenía a Floyd acostado boca abajo demasiado tiempo. Ambas posiciones, la rodilla en el cuello y la posición boca abajo, corren el riesgo de cortar el suministro de oxígeno de alguien.

"Mantener al señor Floyd boca abajo con las manos esposadas a la espalda es probablemente lo que lo mató", dijo Seth Stoughton, exoficial de policía que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur. El entrenamiento policial comenzó a evitar esa posición hace unos 20 años, dijo.

En términos de estrangulamientos, los departamentos que aún los permiten generalmente usan una especie de control de lucha libre, en el que el oficial pone su brazo alrededor del cuello de la persona y aplica presión, dijo. La idea es someterlos lo más rápido posible para meterlos en la patrulla, no dejarlos en esa posición posiblemente mortal minuto tras minuto, como sucedió con Floyd.

Además, aplicar la rodilla a la parte posterior del cuello en lugar de a los lados corre el riesgo de matar o herir gravemente a alguien al cortar el suministro de aire o dañar la columna cervical y otros huesos delicados en el cuello, dijo Stoughton. Ningún departamento permite tal técnica en circunstancias ordinarias, dijeron él y otros especialistas consultados.

El manual para la policía de Minneapolis llama a un estrangulamiento una "opción de fuerza letal" y las restricciones de cuello una "opción de fuerza no letal". Las restricciones de cuello implican comprimir uno o ambos lados del cuello de una persona con un brazo o una pierna sin cortar el flujo de aire a través de la tráquea. Un estrangulamiento está destinado a cortar el suministro de aire de alguien si el oficial siente que su vida está amenazada, dice el manual.

El manual explica además que la restricción del cuello consciente se puede usar contra un sujeto que se está "resistiendo activamente", mientras que dejar a la persona inconsciente debe limitarse a alguien que sea agresivo o "con fines de salvar vidas".

John Elder, portavoz del Departamento de Policía de Minneapolis, no respondió a una pregunta sobre si la restricción de rodilla utilizada por Chauvin correspondía a esas pautas.

Muchos departamentos de policía, incluido el de Minneapolis, dejaron de enseñar la técnica de restricción de rodilla y también trataron de limitar el uso de estrangulamientos después de la muy publicitada muerte de Eric Garner en 2014 a manos del Departamento de Policía de Nueva York.

Garner jadeó "No puedo respirar" 11 veces mientras estaba acostado boca abajo en la acera, una frase que Floyd también dijo varias veces. En el caso de Garner, los investigadores determinaron que el oficial que lo arrastró al suelo estaba usando un estrangulamiento prohibido.

El forense determinó que la muerte de Garner fue un homicidio causado por la compresión de su cuello por un "estrangulamiento" y la compresión de su pecho sostenido en el suelo en una posición boca abajo. El oficial Daniel Pantaleo, quien mantuvo a Garner así, fue despedido, pero no acusado, lo que incitó a las protestas en todo el país.

En Minneapolis, el curso de capacitación para la aplicación de la ley que Masson dirigió en el Hennepin Technical College dejó de enseñar la técnica de restricción de la rodilla a los aspirantes a policías después del caso Garner, dijo, y agregó que los oficiales veteranos también deberían haberse enterado del cambio.

Los estudiantes en el programa de dos años requerido para todos los posibles oficiales, dijo, en cambio, que se les enseñó a aplicar presión en la parte superior de la espalda. "Tan pronto como desaparece la amenaza, detienes la fuerza, sea lo que sea", dijo.

Sin embargo, los registros del departamento muestran que tales técnicas de restricción se han seguido utilizando en Minneapolis, aunque a veces se les llama con diferentes nombres. En 2012, hubo 79 ocurrencias y en 2013, 69. Eso disminuyó a 40 en 2018 y volvió a ser 56 el año pasado. La técnica se utilizó contra los afroamericanos mucho más que otros grupos, según los registros.

Carl Takei, un abogado de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) que se enfoca en las prácticas policiales, dijo que los departamentos que aún permitían estrangulamientos intentan diferenciar entre cortar el flujo de sangre, lo que deja a alguien inconsciente, y cortar el flujo de oxígeno, que es mortal.

"Todavía existe un riesgo significativo de que intentar cortar el flujo de sangre también corte el flujo de aire", dijo, por lo que la ACLU se opuso a la técnica. "Los estrangulamientos deberían estar prohibidos en todos los ámbitos".

Las técnicas de restricción han llevado a varios oficiales a ser enviados a prisión en todo el país en los últimos años después de ser condenados por usar fuerza excesiva.

El hecho de que Chauvin siguiera ejerciendo presión cuando Floyd ya no estaba luchando hizo que pareciera ser el caso de un oficial tratando de castigar a un sospechoso por hacer algo que no le gustaba a la policía, lo que podría incluir resistir el arresto, escupir o insultar a un oficial.

Los expertos dijeron. Si se trataba de una forma de "justicia callejera", eso se considera una forma de intimidación que las academias de policía también instruyen.

"Le está dando una lección a alguien, la próxima vez lo pensarás dos veces sobre lo que haces", dijo Philip Stinson, expolicía que se convirtió en profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de Bowling Green.

Andy Skoogman, director ejecutivo de la Asociación de Jefes de Policía de Minnesota, dijo que los 300 miembros del grupo estaban horrorizados por la táctica que utilizó el oficial en el caso de Floyd y la "falta de empatía" que mostró.