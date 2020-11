´Casi suicida´ traer al general y luego no hacer nada: Ebrard

Ciudad de México.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que sería "casi suicida" traer al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda a México y luego no hacer nada, porque para eso mejor se hubiera quedado en Estados Unidos, donde fue detenido presuntamente por delitos relacionados con el narcotráfico.

"El general Cienfuegos será sujeto a una investigación en México, por eso se pidió toda la información a Estados Unidos, no quiere decir que ya llegó a México y ya, no, está sujeto a un proceso de investigación, para eso se requirió la evidencia al Departamento de Justicia, de modo que para México no existe el escenario de impunidad", dijo el canciller.

"Sería muy costoso para México haber optado por tener una conversación con Estados Unidos, lograr que se desestimaran por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada, sería casi suicida, para eso mejor no decimos nada, que se quede allá".

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller explicó que el gobierno mexicano es capaz de juzgar conforme a derecho a cualquier ciudadano, y en especial a los más altos funcionarios.

"El principio es que toda indagatoria, investigación, información, mensajes, todo lo que ocurre en territorio nacional que sea del conocimiento de una agencia de otro país con el que tenemos un convenio de cooperación que se basa en el respeto a la soberanía mutua, debe ser comunicado a México, está escrito desde 1992".

Ese, dijo, es el principio que México defendió en el caso del general Cienfuegos más allá de las personas.