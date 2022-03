Casi 9 mil rusos han sido asesinados en una semana: Zelenski

"Nuestro ejército está haciendo todo lo posible para derrotar al enemigo de una vez por todas. Casi 9 mil rusos han sido asesinados en una semana", ha dicho el mandatario ucraniano, según recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Zelenski ha explicado que la mayoría de los soldados, tanto heridos como muertos, son recogidos por Rusia a través de decenas de helicópteros, pero que hay algunos que permanecen en las calles de ciudades como Mykolaiv.

"Ucrania no quiere estar cubierta de cadáveres militares. ¡Vuelvan a casa con todo su Ejército! Digan a sus mando que quieren vivir y que no quieren morir", ha sentenciado, tal y como recoge la agencia de noticias Unian.

Así, el presidente de Ucrania ha resaltado que cada vez hay más "ocupantes" que deciden regresar a Rusia. "A pesar de que hay decenas de veces más ocupantes, su moral se deteriora constantemente", ha dicho, y ha agregado que los soldados rusos "no son guerreros de la superpotencia", sino "niños confundidos que han sido utilizados".

El presidente también ha mostrado su admiración por los civiles de Konotop, Bashtanka, Energodar, Melitopol y otras ciudades y pueblos de Ucrania que no han permitido el paso a los "ocupantes" y ha señalado que Ucrania es una nación que ha desbaratado "los planes del enemigo en una semana", unos planes "que se han construido durante años".

"Volnovakha, ciudades de la región de Kiev, en la región de Sumy, en la región de Járkov o en el sur de Ucrania, es difícil. Extremadamente difícil. Se nos opone el terror. Pero el terror, estoy seguro, se perderá gracias a nuestros héroes", ha subrayado ante la posibilidad de crear corredores seguros para la población.

Con respecto a la votación de la resolución de condena a la invasión rusa en la Asamblea General de la ONU, Zelenski ha definido el resultado de la votación como "brillante" y ha remarcado que los países que votaron en contra -- Corea del Norte, Eritrea, Siria y Bielorrusia-- son los únicos "amigos" de Putin en el mundo, según recoge Canal 24.

Rusia impondrá la ley marcial

Por otro lado, Ucrania ha resaltado que Rusia impondrá la ley marcial este jueves, según datos de inteligencia recogidos por las autoridades ucranianas.

"Desde el 4 de marzo, Rusia tiene muchas ganas de imponer la ley marcial en su país. Quiero ver cómo reaccionan Moscú, San Petersburgo y las ciudades ante esto, donde hay muchos más intelectuales que entienden lo que está pasando en Rusia", ha señalado el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Alexei Danilov.

Según Danilov, la gran mayoría de los rusos en altos cargos y empleados de las empresas rusas no entienden la lógica de las acciones del presidente ruso, Vladimir Putin, y "mucha gente cree que tiene problemas de salud", tal y como recogen las agencias de noticias ucranianas.

"Si Putin no tiene suficiente carne de cañón, entonces puede tomar a esos niños que serán reclutados en el Ejército y enviarlos aquí para que caigan en nuestra picadora de carne", ha resaltado el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

"La mayoría de ellos (soldados rusos) no son agresivos. No entienden dónde están. No saben la dirección, no navegan. Les quitaron los teléfonos. Muchos equipos se están quedando sin combustible", ha agregado, según recoge la cadena ucraniana Suspilne.